لن تصدق.. 5 فوائد للعلكة الخالية من السكر تجعلك تتناولها يوميا

يتناول العديد من الأشخاص العلكة "اللبان" بشكل يومى دون التعرف على فوائده الصحية التى تمد الجسم بها، ووفقًا لموقع "wiki how" إليكم أهم فوائد العلكة وهى,.
- حماية الأسنان
تساعد العلكة على حماية الأسنان والترسبات وتشجع مينا الأسنان، وتقلل من التجاويف كما انها تقلل من التهاب اللثة.
- تقلل من الحرقة والارتجاع المريئي
يعانى العديد من الأشخاص من الارتداد المريئي والحرقة، فان مضغ العلكة بعد تناول وجبات الطعام قد يساعد في التقليل من الحمض في المريء.
- تحسين التركيز والذاكرة
إن مضغ العلكة يعزز من تدفق الدم إلى الدماغ، وهذا بدوره يزيد من كمية الأكسجين المتاحة للدماغ، مما يعزز الذاكرة والأداء المعرفي لدى الكثير من الأشخاص.
- تساعد على إنقاص الوزن
مضغ العلكة يساعد على قمع الرغبة الشديدة فى تناول الطعام طوال الوقت، ويجعلك تأكل أقل.
- التقليل من الإجهاد والقلق
تساعد مضغ العلكة على تخفيف الطاقة العصبية وتجعلك تشعر بالهدوء والراحة بشكل أسرع عند تفريغ الغضب بها.