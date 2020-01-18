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مرأة

لن تصدق.. 5 فوائد للعلكة الخالية من السكر تجعلك تتناولها يوميا

السبت 18/يناير/2020 - 03:00 م
فوائد مضغ العلكة
فوائد مضغ العلكة
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نهى هجرس
يتناول العديد من الأشخاص العلكة "اللبان" بشكل يومى دون التعرف على فوائده الصحية التى تمد الجسم بها، ووفقًا لموقع "wiki how" إليكم أهم فوائد العلكة وهى,.

- حماية الأسنان
تساعد العلكة على حماية الأسنان والترسبات وتشجع مينا الأسنان، وتقلل من التجاويف كما انها تقلل من التهاب اللثة.

- تقلل من الحرقة والارتجاع المريئي
يعانى العديد من الأشخاص من الارتداد المريئي والحرقة، فان مضغ العلكة بعد تناول وجبات الطعام قد يساعد في التقليل من الحمض في المريء.

- تحسين التركيز والذاكرة
إن مضغ العلكة يعزز من تدفق الدم إلى الدماغ، وهذا بدوره يزيد من كمية الأكسجين المتاحة للدماغ، مما يعزز الذاكرة والأداء المعرفي لدى الكثير من الأشخاص.

- تساعد على إنقاص الوزن
مضغ العلكة يساعد على قمع الرغبة الشديدة فى تناول الطعام طوال الوقت، ويجعلك تأكل أقل.

- التقليل من الإجهاد والقلق
تساعد مضغ العلكة على تخفيف الطاقة العصبية وتجعلك تشعر بالهدوء والراحة بشكل أسرع عند تفريغ الغضب بها.

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