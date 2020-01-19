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فيديوجراف | مرض الأكل.. متلازمة برادر - فيلي

الأحد 19/يناير/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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فيديوجراف
مرض متلازمة برادر- فيلي مرضًا وراثيًا نادرًا جدًا تنتج عن مشكلةٍ جينية، حيث تُودي هذه المشكلة الجينية إلى تغييراتٍ فيزيولوجية تُؤثر خاصةً على منطقة في الدماغ تُسمى الوطاء، وهذا ما يُفسر الكثير من أعراض هذه المتلازمة النادرة.

على الرغم من أنّ متلازمة برادر- فيلي تُعتبر مرضًا وراثيًا وذلك للدور الجيني للأب والأم في تسببها، إلا أنّها لا تُورث بل تحدث بشكلٍ مفاجئ كطفرة، حيث أنّ هذه المتلازمة من الممكن أن تصيب أي شخص من أي جنسٍ أو عرق، ومن النادر جدًا أن يُصاب شقيقان بهذه المتلازمة.

ولمزيد من التفاصيل حول أعراض مرض متلازمة برادر- فيلي تابعوا الفيديوجراف التالى:

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