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فيديو جراف

فيديوجراف| مادلين طبر ترفع حذاءها على الهواء

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:00 م
مادلين مطر
مادلين مطر
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فيديوجراف
قامت الفنانة مادلين طبر بتصرف غريب على الهواء، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعى.

وكانت الفنانة مادلين طبر، صرحت في حوار تليفزيوني قائلة: "أكبر غلطة ارتكبتها في حياتي قرار تأجيل الخلفة ومن بعدها منع الخلفة تمامًا، وطلبت من الله أن يسامحني".

استنكرت الفنانة مادلين طبر الاتهامات التي يوجهها لها البعض من أنها تسعى دائما لـ«ركوب التريند»؛ موضحة أنها لا تحب ذلك.
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