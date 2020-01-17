فيديوجراف| مادلين طبر ترفع حذاءها على الهواء

قامتبتصرف غريب على الهواء، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعى.وكانت، صرحت في حوار تليفزيوني قائلة: "أكبر غلطة ارتكبتها في حياتي قرار تأجيل الخلفة ومن بعدها منع الخلفة تمامًا، وطلبت من الله أن يسامحني".استنكرتالاتهامات التي يوجهها لها البعض من أنها تسعى دائما لـ«ركوب التريند»؛ موضحة أنها لا تحب ذلك.