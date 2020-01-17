فيديوجراف| الملح أبسط علاج للسرطان

من المعروف أن ملح الطعام يسبب ارتفاع ضغط الدم، لكن الدراسة الحديثة المدعومة بالاختبارات والتي أجراها الكيميائي في جامعة جورجيا جين تشي، تبين أن الملح يمكن أن يعمل على تسميم الخلايا السرطانية.



واكتشف أن الملح بذلك يوفر إمكانية علاج للأورام لها آثار جانبية أقل من غيرها، ولدى اختبار الطريقة على الفئران وصلت نسبة النجاح إلى 66%.



ويتضح أن الجزيئات النانوية هي التي يمكن أن توصل الملح إلى داخل الخلايا السرطانية، ومن ثم تعطل الخلايا السرطانية. وعند تحلل الخلايا، تعود جزيئات الملح النانوية إلى طبيعتها.



ولمزيد من التفاصيل حول استخدام ملح الطعام فى القضاء على الخلايا السرطانية تابعوا الفيديوجراف التالى.



