فيديوجراف| نقطة اللا أحد.. صحراء وسط المحيط الهادى

داخل المحيط الهادي الجنوبي يوجد مكان بعيد عن اليابسة يصعب الوصول إليه ويختلف فيه المحيط، يقع هذا المكان البعيد في قلب دوامة المحيط الهادي الجنوبي وهي المركز الذي يضم النقطة القصوى في المحيط التي لم يصلها أحد.



اعتقد العلماء أنّ لا شيء يقبع تحت مياه تلك المنطقة سوى حطام الأقمار الاصطناعية المحترقة إلّا أنّها تعتبر صحراء وفقًا لعلم الأحياء البحري.



وفي الحقيقة لا نعلم الكثير عن أشكال الحياة التي تقطن منطقة SPG بسبب صعوبة دراسة هذه الصحراء المحيطية نظرًا لبعدها الشديد واتساع مساحتها التي تبلغ 37 مليون كيلومتر مربع.



ولمزيد من التفاصيل حول صحراء داخل المحيط الهادى تابعوا بالفيديو جراف التالى.

