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برلمان

شقق ومنح ورحلات حج.. 10 مزايا للأسر النموذجية بالقانون الجديد

السبت 18/يناير/2020 - 01:20 م
أحمد أيمن
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على مشروع قانون قدمه كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن «الحوافز الإيجابية» للأسرة المصرية «المكونة من 4 أفراد أو أقل (أب وأم وطفلين)»، والذى يستهدف حث الأسر المصرية على تقليل الإنجاب مقابل حوافز حكومية، ومن المنتظر مناقشة المشروع خلال اجتماعات لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة.

ويرصد "صدى البلد" مزايا تطبيق القانون على الأسر النموذجية:

1ـ منح الأسرة النموذجية كارتا ذكيا يحتوى على بيانات أفرادها.

2ـ حث الجمعيات الخيرية على توزيع المساعدات والمنح للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين فقط.

3ـ تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادى فى الوحدات الصحية والمستشفيات.

4ـ تحسين نظام التأمين على كبار السن وتطوير الضمان الاجتماعى للمرأة.

5ـ تقديم شركات التأمين خدماتها المميزة لأفراد الأسرة النموذجية.

6ـ تخصيص نسبة لقضاء فريضة الحج للأبوين (كبار السن) فى الأسرة النموذجية.

7ـ تسهيل إجراءات المشروعات المتوسطة والصغيرة للأسرة النموذجية عن طريق توفير قروض بدون فوائد.

8ـ تخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعى وأراضى الدولة للأسر النموذجية.

9ـ تنظيم احتفال سنوى لتكريم نماذج من الأسر المثالية الملتزمة بتنظيم الأسرة.

10ـ إصدار شهادات شرفية للوالدين اللذين أنجبا طفلا واحدا.
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