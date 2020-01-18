تشكيل أبها والفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يستضيف فريق كرة القدم أبها منافسه الفتح بعد قليل على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .



وجاء تشكيل فريق الفتح الرسمي:



ماكسيم كوفال، اندريه بينتو، مروان سعدان، علي لاجامي، محمد السعيد، نواف بوشل، محمد الفهيد، ميشيل جانوتا، علي الزقعان، غوستاف، ميتشل تي فريدي



بينما جاء تشكيل أبها كالتالي :



عبد العالي المحمدي،أمين عطوشي، مهدي تهرأت، عدنان فلاتة، كرم برناوي، عبد الله القحطاني، روبن غابرييل، كريم عواضي، عمار النجار، سعد بقير، أندريا تسيما