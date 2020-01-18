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رياضة

تشكيل أبها والفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

السبت 18/يناير/2020 - 03:00 م
الفتح السعودى
الفتح السعودى
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عبدالله هشام
يستضيف فريق كرة القدم أبها منافسه الفتح بعد قليل على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .

وجاء تشكيل فريق الفتح الرسمي:

ماكسيم كوفال، اندريه بينتو، مروان سعدان، علي لاجامي، محمد السعيد، نواف بوشل، محمد الفهيد، ميشيل جانوتا، علي الزقعان، غوستاف، ميتشل تي فريدي

بينما جاء تشكيل أبها كالتالي :

عبد العالي المحمدي،أمين عطوشي، مهدي تهرأت، عدنان فلاتة، كرم برناوي، عبد الله القحطاني، روبن غابرييل، كريم عواضي، عمار النجار، سعد بقير، أندريا تسيما
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