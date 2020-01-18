صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ.. رجال الشرطة في عيدهم الـ68: كلنا في خدمة الوطن

تستعد وزارة الداخلية للاحتفال بعيد الشرطة الـ٦٨ والذى يذكرنا بأروع أمثال البطولة والتضحية التى قام بها رجال البوليس البواسل فى معركة الإسماعيلية الشهيرة.





فعلى مدار الـ ٦٨ عاما الماضية لم تتوقف وزارة الداخلية عن تقديم كل غالى ونفيس فى سبيل رفعة راية الوطن، فيقدم ابناء الشرطة الابرار أرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن ويسخر آخرون كل وقتهم لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم وذلك فى خلال خطة وزارة الداخلية والتى تتمثل فى القضاء على الارهاب وضبط القضايا الجنائية بالاضافة الى الدور المجتمعى الهام الذى تقوم به وزارة الداخلية .





يرصد "صدى البلد" فى ذلك التقرير بعض النجاحات والمبادرات التى قامت بها وزارة الداخلية خلال العام الماضى:





- القوافل الطبية:





قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال العام الماضى بتوجيه مئات القوافل الطبية والتى تضم مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين فى المحافظات والقرى بالمجان.





- الكشف على نزلاء السجون:





كما قام قطاع الخدمات الطبية ايضا بتنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ووجه العديد من القوافل الطبية بمحتلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء السجون واقسام الشرطة على مستوى الجمهورية .





وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، من خلال توجيه القوافل الطبية للسجون العمومية والمركزية لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الخدمات الطبية لهم، وكذا المتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بمديريات الأمن المختلفة.





- عيادات مستشفيات الشرطة فى خدمة المواطنين:





كما قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") بتوقيع الكشف الطبى على الاف المواطنين خلال العام الماضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.





- تطوير السجون





واصلت وزارة الداخلية خلال العام الماضى ختطها والتى تهدف لتطوير المؤسسات العقابية، والتى تهدف فى المقام الاول الى الافراج عن انسان صالح التعامل مع الوطن وعدم العودة للجريمة مره اخرى.





حيث اهتمت الوزارة بتأهيل السجناء من خلال تعليمهم الحرف والتى تؤهلهم للعمل بعد الخروج من السجن بالاضافة الى تطوير مستشفيات السجون والتى يتعالج بها الاف السجناء كل عام بواسطة نخبه من امهر الاطباء ، كما راعة وزارة الداخلية الاهتمام بحقوق الانسان من خلال تطوير اماكن اقامة السجناء وتوفير الطعام المناسب لهم واقامة ندوات دينية وتثقيفية لهم .





- العفو عن ١٩ ألف سجين و٢٠ ألف غارم وغارمة





أطلقت وزارة الداخلية عدة مبادرات للإفراج عن السجناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عيد الفتاح السيسي حيث شكلت الوزارة لجان لفحص ملفات نزلاء السجون لتحديد مستحقى العفو والتى انهت بالعفو عن اكثر من ١٩ ألف سجين حتى الآن وأكثر من ١٥ ألف آخرين بالإفراج الشرطى .





كما نفذت الوزارة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سجون بلا غارمين أو غارمات والتى انتهت بالإفراج عن أكثر من ٢٠ ألف غرم وغارمة بعد سداد المبالغ المستحقة عليهم".





- كلنا واحد





من أبرز المبادرات التى قامت بها وزارة الداخلية هى مبادرة "كلنا واحد" والتى تهدف الى تخفيف العبء على كاهل المواطنين .





حيث انطلقت المبادرة والتى وصلت الى المرحلة الـ١١ حتى الآن حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الهايبر ماركت وتجار الجملة لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة فضلا عن المنافذ والشوادر التى أقامتها الوزارة لبيع السلع بأسعار مخفضة.





وكان لشرطة التموين دور مهم فى نجاح تلك المبادرة حيث قامت بتشديد الرقابة على الاسواق لمراقبة السلع المعروضة من حيث جودتها وسعرها.





- منافذ أمان





استكمالا لسياسة وزارة الداخلية والتى اهتمت بمحدودى الدخل وتوفير سبل الراحة له أنشأت وزارة الداخلية منظومة امان والتى تهدف لتوفير السلع للمواطنين من خلال أكثر من ٩٧٠ منفذا ثابتا ومتحركا بجميع المحافظات والقرى والنجوع تقوم ببيع السلع الغذائية باسعار مخفضة عن مثيلتها بالاسواق للمواطنين.





- مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة





اتخذت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والاحوال المدنية وادارة تصاريح العمل مجموعة من الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.



