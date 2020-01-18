نوع من الشاي يساعدك في حليب الرضاعة.. تعرف عليه

إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، بجانب التحديات المعتادة في الرضاعة الطبيعية، قد تشعر أن هناك الكثير من الضغط عليك لإنتاج كمية مناسبة من الحليب لإطعام طفلك الصغير.



وكشف موقع healthline، عن شاي الرضاعة وهو مزيج من الأعشاب التي يمكن أن تستهلك كشاي، عادة عدة مرات في اليوم خلال فترة ما بعد الولادة ويتم تسويقه كملحق لزيادة إمدادات حليب الثدي.



بينما يجب عليك دائمًا اتباع الإرشادات المحددة التي تأتي مع شاي الإرضاع الخاص بك، بشكل عام يتم إخماد شاي الإرضاع مثل معظم أنواع الشاي الأخرى (مثل استخدام الماء الساخن وتقطيع الأعشاب والشراب) يمكن تحضير شاي الرضاعة كوبًا واحدًا في المرة أو كدفعة أكبر للاستهلاك مع مرور الوقت.



يمكن عادة تحليته أو تثليجه أو إضافة نكهات أخرى إليه بشكل عام ، يُقترح تناوله ما بين 1 إلى 3 أكواب يوميًا، ولكن لاحظ دائمًا الكمية الموصى بها لنوع معين من الشاي.



















