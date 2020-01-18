10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره

انتهت منذ قليل تشييع جثمان والدة الفنان حسام داغر التى وافتها المنية صباح اليوم وتم تشييعها من المجمع الاسلامى.





وشهدت الجنازة انهيار حسام داغر من البكاء الشديد على فراق والدته.





وحضر الجنازة عدد من الفنانين منهم؛ محمد أسامة، نجم مسرح مصر، وأشرف زكي، نقيب الممثلين، وحمزة العيلي ومحمد شاهين وإسلام إبراهيم.





وعانى حسام داغر خلال الأيام الماضية على خلفية مرض والدته، ونشر صورة لها، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وقال: "يا رب، ما حيلتيش غير الدعاء ليكي، من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفى وبدعي وحاسس إن ربنا سامعني".



