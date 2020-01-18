AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره

السبت 18/يناير/2020 - 04:29 م
حسام داغر
حسام داغر
Advertisements
أحمد إبراهيم
انتهت منذ قليل تشييع جثمان والدة الفنان حسام داغر التى وافتها المنية صباح اليوم وتم تشييعها من المجمع الاسلامى. 

وشهدت الجنازة انهيار حسام داغر من البكاء الشديد على فراق والدته. 

وحضر الجنازة عدد من الفنانين منهم؛ محمد أسامة، نجم مسرح مصر، وأشرف زكي، نقيب الممثلين، وحمزة العيلي ومحمد شاهين وإسلام إبراهيم.

وعانى حسام داغر خلال الأيام الماضية على خلفية مرض والدته، ونشر صورة لها، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وقال: "يا رب، ما حيلتيش غير الدعاء ليكي، من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفى وبدعي وحاسس إن ربنا سامعني".

وأضاف: "الدكاترة بيقولوا إنهم بيعملوا اللي يقدروا عليه خصوصًا بعد توقف عضلة القلب الصبح، ورجعتي تاني حتى في عدم وجود الضغط، وقالوا إن زي ما أنا واخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكة بينا وبالحياة، وطلب مني أدعي لأنها بين الحياة والموت".
10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره
10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره
10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره
10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره
10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره
10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره
10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره
10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره
10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره
10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره
10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشييع جثمان أحمد مبروك ضحية السيجارة القاتلة في قطار طنطا.. صور

50 صورة | تشييع جثمان الفنان محمد خيرى من مسجد السيدة نفيسة

وفاة والدة الفنان حسام داغر بعد أزمة صحية

انهيار حسام داغر فى جنازة والدته بالمجمع الإسلامي.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. مقطع فيديو يرصد نقل تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا

مسلسل أزمات صالح جمعة للأهلى.. كثير من الكلام.. قليل من اللعب

مدرب منتخب مصر يكشف سر رفضه تدريب النادي الأهلي

جذابة وأنيقة.. شاهد إطلالة ليلى علوى فى حفل عيد ميلادها

لاختلاسه مليون جنيه.. إحالة أمين خزينة بنك القاهرة للجنايات

أخبار الرياضة| السيناريو السيئ ينتظر أزارو.. الزمالك يوافق على إعارة 3 لاعبين.. أزمة جديدة لـ النني مع بشكتاش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره

انهيار حسام داغر فى جنازة والدته بالمجمع الإسلامي.. صور

مواصفات و صور شيفروليه إكوينوكس 2021 chevrolet equinox بعد تسريبها على الإنترنت