اخبار الفن.. ارتباط ياسمين عبد العزيز.. خطوبة منة عرفة.. نادية لطفى فى العناية المركزة

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
تأثرت نفسيا.. حقيقة إهانة عادل إمام وخالد الصاوى لـ نادية رفيق قبل رحيلها
تصدرت الفنانة الراحلة نادية رفيق تريند "جوجل"، وذلك بعد الإعلان عن وفاتها أمس، الجمعة، بعد رحلة طويلة من العمل فى مجال التمثيل، حيث قدمت العديد من الأدوار الجيدة، وإن كانت اشتهرت بدور الأم المغلوبة على أمرها.
حقيقة ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. صور
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مجموعة من الصور من حفل عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ولفت انتباه جمهورها ظهور أحمد العوضي بالقرب من ياسمين في معظم الصور التي نشرتها.
بالعناية المركزة.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي
تعرضت الفنانة نادية لطفى لنزلة شعبية تسببت فى تدهور حالتها الصحية وهو الأمر الذى دفع الأطباء لإدخالها غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادى العسكرى، حيث تتحسن حالتها حاليا وأصبحت مستقرة.
بدرية طلبة تكشف حقيقة خطوبة منة عرفة وعلي غزلان
أثارت الفنانة بدرية طلبة جدلا واسعا بعد أن علقت على الصورة التى نشرها اليوتيوبر علي غزلان مع الفنانة منة عرفة والتى كانت حديث السوشيال ميديا أمس.
منة عرفة المثيرة للجدل.. 20 صورة تكشف علاقتها بـ علي غزلان وإطلالاتها الجريئة
اعتادت الفنانة منة عرفة على إثارة الجدل من حين لآخر، حيث خرجت أمس، الجمعة، صورة عبر حساب اليوتيوبر علي غزلان لتكشف العديد من التساؤلات حول ارتباطها به، وهو ما حسمته الفنانة بدرية طلبة بتأكيد الخبر مهنئة الطرفين.
انهيار حسام داغر فى جنازة والدته بالمجمع الإسلامي.. صور
تشيع الآن جنازة والدة الفنان حسام داغر، وذلك من المجمع الإسلامى بمدينة الشيخ زايد، حيث وافتها المنية صباح اليوم، السبت.
تأثرت نفسيا.. حقيقة إهانة عادل إمام وخالد الصاوى لـ نادية رفيق قبل رحيلها
تصدرت الفنانة الراحلة نادية رفيق تريند "جوجل"، وذلك بعد الإعلان عن وفاتها أمس، الجمعة، بعد رحلة طويلة من العمل فى مجال التمثيل، حيث قدمت العديد من الأدوار الجيدة، وإن كانت اشتهرت بدور الأم المغلوبة على أمرها.
حقيقة ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. صور
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مجموعة من الصور من حفل عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ولفت انتباه جمهورها ظهور أحمد العوضي بالقرب من ياسمين في معظم الصور التي نشرتها.
بالعناية المركزة.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي
تعرضت الفنانة نادية لطفى لنزلة شعبية تسببت فى تدهور حالتها الصحية وهو الأمر الذى دفع الأطباء لإدخالها غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادى العسكرى، حيث تتحسن حالتها حاليا وأصبحت مستقرة.
بدرية طلبة تكشف حقيقة خطوبة منة عرفة وعلي غزلان
أثارت الفنانة بدرية طلبة جدلا واسعا بعد أن علقت على الصورة التى نشرها اليوتيوبر علي غزلان مع الفنانة منة عرفة والتى كانت حديث السوشيال ميديا أمس.
منة عرفة المثيرة للجدل.. 20 صورة تكشف علاقتها بـ علي غزلان وإطلالاتها الجريئة
اعتادت الفنانة منة عرفة على إثارة الجدل من حين لآخر، حيث خرجت أمس، الجمعة، صورة عبر حساب اليوتيوبر علي غزلان لتكشف العديد من التساؤلات حول ارتباطها به، وهو ما حسمته الفنانة بدرية طلبة بتأكيد الخبر مهنئة الطرفين.
انهيار حسام داغر فى جنازة والدته بالمجمع الإسلامي.. صور
تشيع الآن جنازة والدة الفنان حسام داغر، وذلك من المجمع الإسلامى بمدينة الشيخ زايد، حيث وافتها المنية صباح اليوم، السبت.