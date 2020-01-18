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تكنولوجيا

لإجباره على بيع واتساب وإنستجرام.. 4 شركات تقاضي Facebook

السبت 18/يناير/2020 - 10:01 م
فيسبوك وواتساب وإنستجرام
فيسبوك وواتساب وإنستجرام
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شيماء عبد المنعم
أقامت 4 شركات منافسة لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، دعوى قضائية متهمة الشبكة الاجتماعية بممارسة سلوك مناهض للمنافسة، وطلبت الشركات من قاضٍ إصدار أمرًا للرئيس التنفيذي للشركة "مارك زوكربيرج" بالتخلي عن السيطرة على موقع التواصل الاجتماعي العملاق.

ووفقا لما ذكره موقع "economic times"، وقالت الشركات المنافسة أيضًا: "إذا لم يتم إجبار شركة فيسبوك على بيع أصول تطبيقي واتساب WhatsApp وإنستجرام Instagram التابعين له، فإنها سوف تدمجهما في شبكة التواصل الاجتماعي، "مما يعزز قوتها السوقية في جميع أنحاء العالم، ومن المحتمل أن يغلق المنافسة بشكل دائم في الأسواق ذات الصلة لعقود قادمة".

وأقيمت الدعوى القضائية يوم الخميس، في سان فرانسيسكو من قبل موقع ريفيل تشات هولد "Reveal Chat HoldCo"، الذي حل محل موقع التعارف لايك برايت "LikeBright" وشركة خدمات التكنولوجيا والإدارة الأمريكية، المعروفة باسم ليندول "Lenddol"، ومزود خدمات الائتمان والخدمات المالية السابق وشركة بيهيف بيوميتريك "Beehive Biometric" السابقة للتحقق من الهوية.

ووصفت الشركات الأربع شركة "فيسبوك" بأنها واحدة من أكبر الشركات الاحتكارية غير القانونية على الإطلاق في الولايات المتحدة، قائلة: "إن الهدف من وراء الدعوى القضائية هو وقف أكثر المخططات وقاحة وتعمدا لمناهضة المنافسة خلال جيل واحد".

وتقول الشركات التي أقامت الدعوي: "إن حصول زوكربيرج على تصريح أمر ضروري، لوقف فيسبوك سلوكها المعادي للمنافسة"، وقالت الشركات: 'لا يوجد علاج مناسب للقانون لمنع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه والذي نجم عن سيطرة زوكربيرج المستمرة على فيسبوك وسيستمر".
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