السعيطي: مجلس القبائل والعائلات المصرية يسير خلف الرئيس السيسي

أكد الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي، رئيس المجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، ان ما نراه بالدول المجاورة لنا وما نراه من دمار وخراب وفساد في كثير من دول العالم يجعلنا نشعر بما نحن فيه من خير وامان واستقرار.



جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر القبائل والعائلات المصرية بالجيزة لمساندة القوات المسلحة والشرطة والشرطة المصرية.



وأضاف: "حتى نمر ونعبر بمصرنا الحبيبة الى مرحلة التقدم العلمي والاجتماعي والحضاري لابد ان نتماسك وتصبح مصر بجميع فئاتها عائلة واحدة خلف القيادة السياسية المصرية"، لافتا إلى ان ما نشهده من تقدم في السياسة الخارجية المصرية له اهمية بالغة، حيث ان السياسة الخارجية الرشيدة في التعامل مع الدول الخارجية سواء كانت صديقة او معادية جعلت من مصر دولة لها كلمة مسموعة وطرف رئيسي في قضايا المنطقة والعالم.



وأكد السعيطي، أن مجلس القبائل والعائلات المصرية يسير خلف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وان الشعب المصري يدا واحدة وعائلة واحدة لا يفرقها احد، موجها التحية لرجال الامن القومي المصري والقوات المسلحة ورجال الشرطة المصرية البواسل على ما قدموه في سبيل الحفاظ على امن الوطن وسلامته وحمايته من الاخطار الداخلية والخارجية على حد سواء.