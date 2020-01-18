البحث العلمي: الرئيس السيسي اجتمع مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر.. فيديو

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن الرئيس السيسي اجتمع مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر.



وأضاف الدكتور محمود صقر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الرئيس السيسي أكد على أهمية دراسة مقترحات أعضاء المجلس الاستشاري لعلماء مصر المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.



وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الرئيس أكد على أهمية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.



وأوضح الدكتور محمود صقر، أن وجود مجلس شامل من العلماء والخبراء المصريين سواء كانوا فى الداخل أو الخارج وأنهم ينقلون وجهة نظرهم واقتراحاتهم لرئيس الجمهورية مباشرة يعتبر من الإنجازات والمكاسب التى حصل عليها البحث العلمي في مصر.



وأشار إلي أن، هذه من المرات النادرة أن يكون هناك مستشارين للتعليم للرئيس فى مصر ويكونوا من خارج المنظومة التنفيذية.

