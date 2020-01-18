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رياضة

الدوري الإنجليزي .. أستون فيلا يتعادل 1-1 مع برايتون بمشاركة تريزيجيه

السبت 18/يناير/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل فريق برايتون مع ضيفه أستون فيلا، اليوم السبت، بهدف مقابل هدف وذلك ضمن الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

إنتهى شوط المباراة الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون مقابل، سجله المهاجم البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 38، من هجمة مرتدة سريعة.

وفي الدقيقة 75 سجل فريق أستون فيلا هدف التعادل عن طريق نجمه جاك جريليتش، بعد أن وصلته كرة مرفوعة من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، الذي سددها بطريقة جميلة في مرمى فريق برايتون.

بهذه النتيجة رفع برايتون رصيده إلى 25 نقطة، وبقي الرابع عشر في الترتيب، في المقابل رفع فريق أستون فيلا رصيده إلى 22 نقطة، وفي الثامن عشر في الترتيب.
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