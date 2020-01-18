الدوري الألماني .. هالاند يقود بوروسيا دورتموند للفوز على اوجسبورج بهاتريك

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوز عريض على مضيفه أوجسبورج بخمسة أهداف مقابل إثنين، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من الدوري الألماني.



وافتتح أوجسبورج التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق فلوريان نايديرليشينر، قبل أن يضيف زميله ماركو ريتشير الهدف الثاني في الدقيقة 46.



وفي الدقيقة 49 سجل جوليان براندت هدف تقليص الفارق لدورتموند، لكن نايديرليشنير عاد ليسجل الهدف الثالث لأوجسبورج في الدقيقة 55.



وفي الدقيقة 59 سجل النرويجي إيرلينج هالاند أول أهدافه مع الفريق في أول مشاركة رسميا له منذ انضمامه من ريد بول سالزبورج النمساوي،قبل أن يضيف سانشو الهدف الثالث لفريقه في الديقة 61.



وعاد هالاند ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 70، قبل أن يختتم خماسية فريقه بهدف في الديقة 79.



ورفع دورتموند رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد أوجسبورج عند 23 نقطة في المركز العاشر.