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فن

محمد نور يحتفل بعيد ميلاد ابنته..صور

السبت 18/يناير/2020 - 08:28 م
محمد نور
محمد نور
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شيرى نبيل
احتفل الفنان محمد نور بعيد ميلاده الذي يصادف أيضًا عيد ميلاد ابنته "عليا"، حيث نشر عددا من الصور التى تجمع بينهما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلق محمد نور علي الصور: "النهاردة عيد ميلادي أنا وعليا حبيبتي.. كل سنة وأنت طيبة عقبال ١٠٠ سنة.. ربنا يحفظك ويحفظ كل أولادنا".

ومن ناحية أخرى استطاع كليب واما الجديد "على فكرة"، أن يحقق نجاحا كبيرا فور طرحه بـ 24 ساعة فقط، حيث تخطى مليون مشاهدة عبر قناة "نجوم ريكوردز"، على يوتيوب ووصل حتى كتابة هذه السطور إلى مليون و300 ألف مشاهدة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدى، وتم تصويرها في إسبانيا ومن إخراج John perez.

ويُعد الكليب هو الثاني لـ"واما" من ألبوم "الصيف ابتدى" حيث تم طرح من قبل كليب "شمس بحر"، من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع موسيقي وميكساج نادر حمدى، وإخراج John perez.

ويتكون ألبوم واما الجديد، من 10 أغنيات هم: الصيف ابتدى، وشمس بحر، واسمها إيه، وبتحبي نفسك، وفطومة، وعلى فكرة، وبنتهرب، والله ع الجمال، وكترت حكاياتي، ويالا نرقص، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واى".

شارك في ألبوم "الصيف ابتدى"، عددا من كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي من بينهم الملحنين: الفنان رامي جمال، وخالد عز، ومن الشعراء شارك تامر حسين، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله.
محمد نور يحتفل بعيد ميلاد ابنته..صور
محمد نور يحتفل بعيد ميلاد ابنته..صور
محمد نور يحتفل بعيد ميلاد ابنته..صور
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