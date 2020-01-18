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ثقافة

ختام فعاليات الملتقى الشعري ببيت ثقافة كفر الزيات

السبت 18/يناير/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تسابق العديد من شعراء وأدباء محافظات الغربية والدقهلية والقاهرة واﻹسكندرية في تقديم باقة كبيرة من القصائد والأبيات الشعرية والتي تناولت في مضمونها المدارس الأدبية المختلفة، وذلك خلال ملتقى الشعراء السنوي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة ببيت ثقافة كفر الزيات.

من جانبه، أبدى الشاعر الدكتور علي صابر سعادته البالغة على تنظيم هذا الملتقي الشعري، مؤكدا أن مثل تلك الفعاليات من شأنها الارتقاء بالحركة الثقافية في مصر واكتشاف المواهب الشابة وتقديمها بشكل لائق، كما توجه بكلمات الترحيب والتحية لجميع الشعراء والأدباء لحرصهم على المشاركة في فعاليات الملتقى.

واختتم الأديب محمد أمين صالح رئيس نادي أدب بيت ثقافة كفر الزيات فعاليات الملتقى بمنح شهادات التقدير لروح عدد من رواد العمل الثقافي بمحافظة الغربية ومنهم الشاعران الراحلان هاني فايز وشكري رمضان، فيما تم تكريم العديد من الشعراء والأدباء المشاركين في الملتقى.
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