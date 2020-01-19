احترسي .. علامات غير شائعة لسرطان الثدي

نشر موقع بولد سكاى عن أبرز علامات غير شائعة تؤكد الأصابة بسرطان الثدى ،وأكثر النساء تتجاهلها .





علامات غير شائعة تؤكد الأصابة بسرطان الثدي :



- تصبح بشرة الثدي أكثر صلابة وتجاعيد و ذات ملمس خشن عن ما قبل بشكل ملحوظ .



- تغير فى شكل الثدي وحجمه واحمرار لونه وظهور نتوءات (كتل) به،وهذا التغير لا يشطرت فية أحساس المرأة بوجع فى ذديها لذلك عليها التوجة للطبيب فورا .





- عندما تلاحظ المرأة أن حلمة ثديها ،تختفى وتصبح الحلمة بارزة للداخل ،بنسبة كبيرة ،فهذا أول علامات السرطان ،كما يمكن العكس تورم وأنتفاخ الحلمة ،مع الشعور ببعض الآلام فى الحلمة .





- نزول سوائل من حلمة الثدي (سيلان أو إفرازات) دون أى ممارسة ضغط عليها ،والخطر الأكبر عند نزول الدم من الحلمة ،يجب أن تخضع المرأة للفحوصات لأكتشاف الأمر فى أوله وعند ذلك يصبح العلاج أخف وذا فاعلية .