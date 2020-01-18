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أخبار العالم

بومبيو والرئيس العراقي يؤكدان ضرورة ضبط النفس وتجنب التصعيد

السبت 18/يناير/2020 - 11:37 م
برهم صالح ومايك بومبيو
برهم صالح ومايك بومبيو
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أحمد محرم
أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالًا هاتفيًا بالرئيس العراقي برهم صالح، حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية على حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وجرى، خلال المكالمة الهاتفية، بحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على ضرورة حماية السيادة العراقية، واحترام القرار الوطني العراقي المستقل.

وأضافت الرئاسة العراقية: "وتمت الإشارة إلى وجوب ضبط النفس والتهدئة والحوار البنّاء في حل الأزمات وتجنب التصعيد وبما يعزز أسس السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، فضلا عن التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب الداعشي وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين إعادة تنظيم فلولهم وتهديد السلم والأمن الدوليين".

وقال عبدالكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، إن قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق، سيشمل إقليم كردستان، شمالي البلاد.

وأضاف خلف بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أن الجانب الأمريكي لم يحدد وقتا محددا لخروج قواته من البلاد، مشيرا إلى أن ﻗﺮار إﺧﺮاج اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﻗﺮار ﺳﻴﺎدي وﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن.

ويأتي تصريح المسؤول بعد انتقادات وجهها رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، لقرار صدر من البرلمان العراقي، يدعو الحكومة للعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وقال بارزاني، في مقابلة، الجمعة مع صحيفة "المونيتور" إن قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأمريكية من العراق لم يكن قرارا جيدا، واتُخذ من قبل الكتل الشيعية فقط، دون التشاور مع المكونات الرئيسة الأخرى في البلاد.
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