لتعزيز العلاقات..تدشين المنتدى الاستراتيجي المغربي المصري بالداخلة

شهدت مدينة الداخلة في المغرب، اليوم السبت، إعلان تأسيس المنتدى الاستراتيجي المغربي المصري الذي يضم في عضويته أكاديميين وأساتذة جامعيين وإعلاميين من البلدين، ويهدف إلى خدمة تعزيز العلاقة بين الدولتين الشقيقتين.



واختار المؤسسون الشاب والفاعل المدني أحمد الصلاي رئيسا للمنتدى وذلك ضمن أشغال المنتدى المصري المغربي في دروته الأولى التي خصصت لمدارسة موضوع “المغرب ومصر والأدوار الممكنة في شمال إفريقيا والساحل”.



وسيعمل المنتدى الذي أسسه مجموعة من الأساتذة الجامعيين على تنظيم ندوات علمية مرتين كل سنة، مرة في الداخلة ومرة في القاهرة.