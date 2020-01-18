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أخبار العالم

لتعزيز العلاقات..تدشين المنتدى الاستراتيجي المغربي المصري بالداخلة

السبت 18/يناير/2020 - 11:48 م
المغرب - مصر
المغرب - مصر
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مـيـــــس رضـــــا
شهدت مدينة الداخلة في المغرب، اليوم السبت، إعلان تأسيس المنتدى الاستراتيجي المغربي المصري الذي يضم في عضويته أكاديميين وأساتذة جامعيين وإعلاميين من البلدين، ويهدف إلى خدمة تعزيز العلاقة بين الدولتين الشقيقتين.

واختار المؤسسون الشاب والفاعل المدني أحمد الصلاي رئيسا للمنتدى وذلك ضمن أشغال المنتدى المصري المغربي في دروته الأولى التي خصصت لمدارسة موضوع “المغرب ومصر والأدوار الممكنة في شمال إفريقيا والساحل”.

وسيعمل المنتدى الذي أسسه مجموعة من الأساتذة الجامعيين على تنظيم ندوات علمية مرتين كل سنة، مرة في الداخلة ومرة في القاهرة.
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