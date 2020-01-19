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رياضة

حتحوت: اتحاد الكرة فى ورطة حال تأهل الأهلى والزمالك بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 03:59 ص
الإعلامي هاني حتحوت
الإعلامي هاني حتحوت
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حسام الحارتي
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وضعت نفسها فى مأزق كبير بعد تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري ، والأهلي مع إنبي ، ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.

وأضاف هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدى البلد»، إن قرار اتحاد الكرة وضع نفسه فى ورطة، إذا تأهل الأهلي والزمالك لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح هانى حتحوت إن اتحاد الكرة، بتأجيل المباريات فى هذا التوقيت، فتح الباب على مصراعيه، أمام القطبين، فى المطالبة بتأجيل مبارياتهما فى حال استمرارهما بالبطولة القارية، وهو ما سيزيد من الارتباك داخل الجبلاية بسبب المواعيد الجديد لمباريات القطبين أو أحدهما فى حال أكمل مشواره بدوري الأبطال.
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