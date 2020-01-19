الدوري الإسباني .. أتليتكو مدريد يسقط أمام إيبار بثنائية خارج ملعبه

تلقى أتلتيكو مدريد هزيمة مفاجئة أمام مضيفه فريق إيبار، بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت، على ملعب "إبوروا"، ضمن منافسات الجولة الـ20، من الدوري الإسباني.



سجل ايستسبان بورجوس الهدف الأول لصالح فريق إيبار، بعد مرور 10 دقائق على بداية المباراة.



وأضاف ايدواردو ايكسبوزيتو، ثانى أهداف فريق إيبار.



بهذه النتيجة توقف رصيد أتلتيكو مدريد، عند النقطة 35 فى المركز الثالث، بينما رفع إيبار، رصيده للنقطة 22 فى المركز السادس عشر، بجدول ترتيب الدوري الإسباني.