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منوعات

هند عبد الحليم تتألق بإطلالة شتوية جذابة

الأحد 19/يناير/2020 - 03:27 ص
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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محمد بدران
شاركت الفنانة هند عبد الحليم متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة.

وتألقت هند عبد الحليم بإطلالة شتوية جذابة، وارتدت جاكت قصيرا باللون الرمادي الفاتح، ونسقته مع بنطال جينز وبلوفر باللون الوردي الفاتح، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي، وبعض لمسات المكياج البسيطة.

يذكر أن أحدث أعمال هند عبد الحليم مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه خلال السباق الرمضانى الماضى 2019 ، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.
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🥝 #behindthescenes #staytuned 🎬

A post shared by Hend Abdelhalim (@hendabdelhalimofficial) on

هند عبد الحليم تتألق بإطلالة شتوية جذابة
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