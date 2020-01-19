أحمد مرتضى: ستحدث مجازر إذا فعل الزمالك مثل برشلونة |شاهد

أعرب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، عن استيائه الشديد تجاه ما يتعرض له ناديه من حرب ممنهجة، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.



وقال أحمد مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك يمر حاليًا بفترة استقرار، لكنه يتعرض لحرب ممنهجة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف أحمد مرتضى، إن برشلونة قرر إقالة مدربه إرنيستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين مديرًا فنيًا، فى وسط الموسم، ولو فعلنا مثل تلك الأمور فى الزمالك لحدثت مجازر.



وأوضح: "الزمالك هو أكثر نادٍ يتعرض لحملات التشكيك والفبركة والشائعات".



وختم تصريحاته: "علينا كمسؤولين في الأندية ووزارة الشباب والرياضة وكذلك أولياء الأمور توعية الأبناء ضد هذه الشائعات، خصوصا أن هذا الجيل الجديد هو الأكثر تأثرا بها".