لميس سلامة: الدولة تسعى لمساعدة أكبر عدد من المشردين بلا مأوى.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة مذيعة ببرنامج صباح البلد إن حملة إنقاذ المشردين بلا مأوى من الكبار والأطفال هو شيء إنساني بكل معانى الكلمة ، خاصة فى أجواء البرد الصعبة بفصل الشتاء .





وأضافت الإعلامية لميس سلامة مذيعة برنامج صباح البلد من خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد أن وزيرة التضامن رافقت الوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتى تجوب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية بحثًا عن المشردين من الكبار والأطفال .





وأشارت الإعلامية لميس سلامة إلى ان حملة إنقاذ المشردين بلا مأوى تنفذ من خلال 17 وحدة منتشرة فى كل المحافظات بمساعدة فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى .





وتابعت الإعلامية لميس سلامة مذيعة برنامج صباح البلد أن بعض المشردين في الشارع يرفضون المساعدة والذهاب الى احدى دار الرعاية ، وأوضحت أنهم يمتلكون اغراض اخرى لجلوسهم فى الشارع.



