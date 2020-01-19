ارتفاع الدولار في البنوك اليوم الأحد 19-1-2020

سجل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 19 -1-2020 بحسب آخر التحديثات ارتفاع طفيف، حيث ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري بنحو قرشا واحدا مسجل 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران التنمية 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع، وفي بنوك: "مصر، الأهلي المصري، بنك التنمية الصناعية" 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع، وفي بنوك: "المصري لتنمية الصادرات، بلوم، الإسكندرية"

15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.