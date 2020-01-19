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أخبار العالم

إيران تهدد بوقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

الأحد 19/يناير/2020 - 12:01 م
إيران تهدد بوقف التعاون
إيران تهدد بوقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
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رحيم يسري
أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأحد، أن حكومة بلاده تدرس مراجعة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنية، من خلال مراقبة وتنفيذ الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، في حال واصلت الدول الأوروبية "مواقفها غير العادلة" تجاه الاتفاق.

وذكر لاريجاني خلال جلسة البرلمان أن "إيران ستتخذ قرارا حاسما تجاه التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لو سلكت الدول الأوروبية الثلاثة فرنسا وبريطانيا وألمانيا سلوكا جائرا في آلية فض النزاع بالاتفاق النووي"،

وأشار إلى أن "مواقف الدول الأوروبية غير عادلة في استخدامها للمادة 37 من الاتفاق النووي".

وأكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الثلاثاء الماضي، أنها أطلقت آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق، لكنها قالت إنها لن تنضم إلى حملة الضغوط الأمريكية القصوى على إيران.

وقرر البرلمان جمع التوقيعات لاصدار بيان يحذرون فيه الدول الاوروبية الثلاث، المانيا وفرنسا بريطانيا، بخفض العلاقات معها ان لم تف بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي.
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