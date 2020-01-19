ارتكبوا 5 حوادث .. سقوط عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

نجح ضباط مباحث القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها نظير مبالغ مالية.





وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام (سائق ، وعاطل – لهما ملعومات جنائية ) بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، ومساومة مالكيها لإعادتها إليهم مقابل مبالغ مالية تم ضبطهما .





وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا، واعترفا بارتكابهما عدد (5) حوادث سرقة بدوائر أقسام شرطة (البساتين - الخليفة - مصر القديمة - المعصرة – حلوان)



