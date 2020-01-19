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تناول الكرنب يحمي من الإصابة بأمراض خطيرة

الأحد 19/يناير/2020 - 01:49 م
تناول الكرنب يحمي
تناول الكرنب يحمي من الإصابة بأمراض خطيرة
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حياة عبد العزيز
أكد موقع "boldsky" أن الكرنب واحد من أهم الخضراوات الورقية، ويمكن تناوله بأكثر من طريقة، سواء طبق رئيسي مثل الكرنب المطبوخ، أو طبق جانبي مثل المقبلات والسلطات، فيجب تناوله باستمرار لأنه يحارب الأمراض المزمنة.

كما يحتوي الكرنب على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، مثل فيتامين "سي" والفولات والماغنسيوم وتلك العناصر مفيدة لصحة الكبار والصغار.

كما يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين الهضم وتقليل الالتهاب والحفاظ على صحة القلب وتقوية جهاز المناعة والوقاية من السرطان.

ووفقا للدراسات، وجد أن الكرنب يحارب أنواع السرطان بما في ذلك سرطان المثانة والقولون والثدي والكبد وسرطان الرئة والمعدة.

وأظهرت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية أن عصير الكرنب يمكن أن يساعد في منع تطور خلايا سرطان الثدي، وقد تم ربط استهلاك الخضراوات الصليبية خلال فترة المراهقة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 72 في المائة.

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وقد يساعد الكرنب على إبطاء نمو خلايا سرطان البروستاتا ويقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.
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