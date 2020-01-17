سنة أولى طبخ.. 20 نصيحة رائعة من الشيف أحمد عادل

يظل المطبخ من أحد التحديات التي تواجه كل فتاة وكل بنت مقبله على الزواج أو كل بنت تدخل المطبخ لأول مرة حيث تسعى أن تكون مميزة فى عالم المطبخ.



وتكمن الصعوبة في إعداد الأطباق وكيف تتعامل مع الخامات بشكل صحيح.



وقدم الشيف أحمد عادل عن طريق موقع "صدى البلد" بعض النصائح التى يجب أن تراعيها لتفادي أي مشاكل تواجهك ولتحصلى على أفضل نتيجة ممكنة فى "سنة أولى مطبخ".



1_ إذا نويت طهى اللحمة أو الفراخ يجب أن تكون بدرجة حرارة الغرفة وليس بداية إخراجها من الفريزر حتى تكون مستوية من الداخل والخارج.



2 إذا كان فى مقادير الوصفة بصل وتوم يجب فى البداية وضع البصل بعد المادة الدهنية حيث إنه يأخذ فترة أطول في الطهي ونضع معه رشة من الملح يساعد فى إخراج الماء



3_ يجب تسخين المقلاة أو الفرن جيدا قبل وضع أى شيء إذا كانت الوصفة تطلب ذلك



4 يجب مراعاة استخدام المعايير والموازين والجرامات في إعداد الحلويات حيث إنه الشرط الأول والأساسي لإعداد الوصفة ونجاح الوصفة.



5 لإعداد المكرونة يجب وضع زيت مع الماء وذلك يساعد فى عدم التصاق المكرونة أثناء السلق ولا يفضل غسلها إذا كنتى تضعيها فى الصوص مباشرة حتى لا تزيل النشويات الموجودة فيها ويفضل غسلها إذا كنتى تضعيها فى السلطة أو تستخدم بعد فترة



6 يجب وضع الملح القليل فى البداية حتى لا تفرطى فى تمليح الطعام إذا زاد الملح دون قصد فى الطعام توضع حبة بطاطس مقشرة سليمة فى الطعام تساعد على امتصاص الملح الزائد



7 عندما يتعلق الأمر بالتوابل.. لا يفضل وضع الكثير من التوابل فى بدايتك فى المطبخ وإضافة الكثير من التوابل والأعشاب يمكن أن يخفي طعم الطبق الأساسى



8_لا تفرطى فى تقليب الطعام كثيره أثناء الطهى فى التقليب الكثير يساعد على عدم تسوية الأكل بشكل جيد ويساعد على فساد شكل الطعام



9 عند سلق البيض يجب وضع القليل من الملح والخل فيساعد على غلى الماء بشكل سريع وخروج زفارة البيض منه ويجب وضع البيض بعد غلى الماء يساعد على عدم تكاثر البكتيريا



10 يفضل وضع الملح والتوابل للسلطة عند التقديم أو الأكل مباشرة حتى يحتفظ الخضار بشكله ولا يذبل



11 لتجنب الدموع أثناء تقطيع البصل يفضل وضع البصل فى ماء به خل أو وضعه فى الفريزر لمدة ساعة أو أكل اللبان بنكهة النعناع أثناء التقطيع فذلك يساعد فى تجنب الدموع



12 عند القلي، احملي كل قطعة من الطعام الجاهز للقلي بملقاط الطعام تحت سطح الزيت لمدة خمس ثوان قبل أن تتركيه، هذه الطريقة تساعد على تماسك القشرة الخارجية للطعام، ومنعها من الالتصاق بالوعاء أو غيرها من القطع الأخرى



13 يجب قبل إعداد الحلويات أن تكون جميع الخامات بدرجة حرارة الغرفة فيساعد على نجاح الوصفة بشكل كبير



14 يفضل تتبيل اللحوم والفراخ قبل التسوية بليلة كاملة هذا يساعد على مذاق عال وطعم قوي وغني ويفضل تتبيل السمك والسى فود قبل التسوية بساعات لأنه قليل التحمل



15 احفظي البهارات في مكان مظلم وبارد وليس بالقرب من البوتاجاز حيث أن الحرارة وضوء الشمس يفقدان البهارات مذاقها مع مرور الوقت



16 أعدي مرقة الدجاج بكميات كبيرة وخزنيها في أكياس أو عبوات بلاستيكية في الفريزر حتى يمكنك استخدامها فيما بعد في عمل وصفات الشوربة أو غيرها من الأكلات دون الاضطرار إلى سلق اللحوم



17_ لمنع الفواكه المقطعة من الإسمرار خاصة التي تستخدميها في عمل سلطة الفواكه، يمكنك عصر ليمون على ثمرة



18 يفضل حفظ الثوم والصلصة فى الفريزر فذلك يساعد على حفظها لفترة أطول.



19 عند إعداد المخبوزات يجب فرد ورقه زبده تحت الصاج هذا يساعد على عدم التصاق المخبوزات أثناء الخبز أو دهن الصاج بمادة دهنية لو غير متوفر ورق الزبدة



20 عند تحمير البطاطس يجب تحميرها على مرتين و وضعها فى الفريزر قبل التحمير الثاني هذا يساعد على قرمشة البطاطس وطعم غنى