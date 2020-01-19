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فن

بعد انفصالها عن الثري العربي حسن جميل.. ريهانا تظهر برفقة شاب.. صور

الأحد 19/يناير/2020 - 02:59 م
ريهانا
ريهانا
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شروق ابراهيم
نشرت مجلة Us weekly صورا للنجمة العالمية ريهانا برفقة مغني الراب الأمريكي A$AP Rocky وهما يتنزهان في مدينة الألعاب بـ نيويورك في أول ظهور لهما بعد انفصالها عن الثري العربي حسن جميل.

وظهرت ريهانا التي تبغ من العمر 31 عامًا وهي تضحك وتلعب دون وجود أي ملامح تأثر على حالتها النفسية.

كانت ريهانا أعربت في حوارتها الصحفية عن حبها لحسن جميل ورغبتها في تحقيق الأمومة إلا أنها لم تتحدث عن خطط حول الزواج.

وكانت علاقة ريهانا و حسن جميل بدأت في ٢٠١٧.
بعد انفصالها عن الثري العربي حسن جميل.. ريهانا تظهر برفقة شاب.. صور
بعد انفصالها عن الثري العربي حسن جميل.. ريهانا تظهر برفقة شاب.. صور
بعد انفصالها عن الثري العربي حسن جميل.. ريهانا تظهر برفقة شاب.. صور
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