بوتين يلتقي أردوغان قبل انطلاق مؤتمر برلين حول ليبيا

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الألمانية برلين، اليوم، الأحد، حيث يلتقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قبل انطلاق أعمال المؤتمر حول ليبيا، حسبما أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن مراسلها.



يأتي ذلك قبل انطلاق مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، بمشاركة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، إضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، وعدد من الدول والمنظمات المعنية.



وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه التقى اليوم، الأحد، بنظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو.



وأوضح في تغريدة على "تويتر" أنهما "اتفقا على ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بليبيا ووضع آلية مراقبة".