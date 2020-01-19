شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسى لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا

عرضت فضائية اكسترا نيوز بثا مباشرا للحظة وصول الرئيس السيسى لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا.





ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس السبت، إلى العاصمة الألمانية "برلين" للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده اليوم الأحد 19 يناير.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك يأتى تلبية لدعوة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، بالإضافة إلي ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة".





واستقبلت الجالية المصرية فى ألمانيا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأعلام، وذلك خلال وصوله لمدينة برلين للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها اليوم الأحد.



