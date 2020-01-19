شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد شامي يشعل إنستجرام

نشر الفنان أحمد شامي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام "صورة جديدة له.وعلق الفنان أحمد شامي على الصورة قائلا: "ركز على كل خطوة تقوم بها .... سيكون سبب وجودك في القمة".ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه.. وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:الجميلايه الجمال دة .. بحبك اووىأحلى شامى منور يانجموأكمل الفنان أحمد شامي عامه الـ 29، وكانت أحدث أعماله الدرامية مشاركته في مسلسل "الخانكة" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وماجدالمصري وغيرهم من نجوم الدراما.