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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد شامي يشعل إنستجرام

الأحد 19/يناير/2020 - 03:27 م
احمد شامى
احمد شامى
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مريم عزت
نشر الفنان أحمد شامي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام "صورة جديدة له.

وعلق الفنان أحمد شامي على الصورة قائلا: "ركز على كل خطوة تقوم بها .... سيكون سبب وجودك في القمة".

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه.. وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

الجميل

ايه الجمال دة .. بحبك اووى

أحلى شامى منور يانجم

وأكمل الفنان أحمد شامي عامه الـ 29، وكانت أحدث أعماله الدرامية مشاركته في مسلسل "الخانكة" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وماجد
المصري وغيرهم من نجوم الدراما.
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