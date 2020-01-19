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رياضة

فاردي يهدر ركلة جزاء.. بيرنلي يقلب الطاولة ويفوز على ليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي

الأحد 19/يناير/2020 - 06:00 م
جيمي فاردي
جيمي فاردي
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القسم الرياضي
فاز فريق بيرنلي على فريق ليستر سيتي 2-1 بعدما أنهى ليستر سيتي الشوط الأول بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب تيرف مور في إطار الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف اللقاء عن طريق هارفي بارنز في الدقيقة 33 لليستر سيتي بينما أحرز أهداف فريق بيرنلي كريس وود في الدقيقة 56 و اشلي ويستوود في الدقيقة 79 ، وشهدت المباراة ضياع ركلة جزاء من جانب فريق ليستر سيتي سددها هداف الدوري الإنجليزي الحالي جيمي فاردي في الدقيقة 68.

ويحتل نادي ليستر سيتي المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة خلف مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة خلفا للمتصدر ليفربول.
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