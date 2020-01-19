تأثير تعديل موعد أمم أفريقيا 2021 على حسابات حسام البدري.. تعرف عليه

علق مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة على تأثير قرار تعديل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد انطلاق نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون.



كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن مؤخرا عن تعديل موعد انطلاق كان 2021 ليقام خلال شهر يناير بدلا من شهر يونيو القادم وذلك بسبب الأجواء فى ياوندي.



وقال المصدر أن الجهاز الفنى لمنتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري قدم برنامجه منذ توليه المهمة إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني شاملا الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا 2021 والتصفيات المؤهلة لمونديال 2022.



وتابع: تقديم موعد انطلاق كان 2021 ليقام فى الشتاء لن يربك حسابات البدري ومعاونيه لكون الجهاز الفني لديه تصور كامل بالمشاركات الإفريقية لافتا إلى أن الأجواء فى بلدان القارة السمراء تتسم بالحرارة المرتفعة التى يصاحبها رطوبة عالية مما تؤثر على مردود لاعبي المنتخبات من النواحي الفنية والبدنية.



وأضاف: موعد انطلاق بطولة امم افريقيا بعد التعديل وإعادة انطلاق منافسات الكان إلى شهر يناير لن يؤثر على حسابات منتخب مصر الأول لكون ارتباطات المنتخبات الإفريقية بما فيها منتخب الفراعنة الكبار فى تصفيات مونديال 2022 تشمل المشاركة فى مباريات المرحلة الثانية من التصفيات في شهر مارس 2020 وحتى أكتوبر 2021 إضافة إلى المرحلة النهائية المقرر أن تقام في شهر نوفمبر 2021.



يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سوف يجري بعد غد الثلاثاء مراسم قرعة المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في فندق نايل ريتز كارلتون في تمام الساعة السابعة مساء على أن يشارك 40 منتخبًا في القرعة حيث تضم 26 ممن هم أصحاب التصنيف الأعلى بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومن بينها منتخب م بجانب الـ14 منتخبًا الذي تأهلوا من المرحلة الأولى بالتصفيات.



ويتأهل عشرة منتخبات فقط من الـ 40 هم أوائل المجموعات العشر على أن يشاركوا في المرحلة النهائية من التصفيات ليتأهل خمسة منهم فقط إلى نهائيات المونديال كما شمل التصنيف الأول فى تصفيات مونديال 2022 كل من : السنغال وتونس ونيجيريا والجزائر والمغرب ومصر وغانا والكاميرون والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار.

