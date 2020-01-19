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مرأة

لا ترميه بعد اليوم .. ضعي باكيت الشاي في حذائك وشاهدي ما يحدث

الأحد 19/يناير/2020 - 10:30 م
باكيت الشاي يخلصك
باكيت الشاي يخلصك من رائحة الحذاء
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رشا عوني
يفضل الكثيرون تناول الشاي الباكيت الجاهز ، حيث يعد الشاي المشروب الرسمي الشائع للمصريين، وعادة ما يقومون برمي باكيت الشاي بعد الانتهاء من تناوله، إلا أن هذا الباكيت يمكن استخدامه في العديد من الحيل اليومية لحل بعض المشاكل التي نتعرض لها .

يمكنك استخدام باكيت الشاي في التخلص من رائحة الحذاء الكريهة، كما نصح موقع brightside، بدلا من التخلص منه و رميه ..

- قومي باستخدام ٢ باكيت شاي جاف ، وضعي كل واحد منها في حذاء واتركيه طيلة الليل ثم القيه في الصباح
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- أو يمكنك استخدام ٢ باكيت شاي بعد شربه، فقط اتركيه حتي يجف كي لا يترك آثارا بداخل الحذاء، وبعد أن يجفف ضعيه بداخل الحذاء حتى الصباح .
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- تعمل باكيت الشاي على امتصاص الروائح الكريهة الموجودة في الحذاء والتي تسبب حرجا للبعض.
لا ترميه بعد اليوم .. ضعي باكيت الشاي في حذائك وشاهدي ما يحدث
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