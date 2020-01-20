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مرأة

أغربها اللبن.. حيل خارقة تخلصك من البقع فى لمح البصر

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:26 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
حيل سهلة وسريعة يمكنها أن تخلصك من بقع الملابس المزعجة فى دقائق معدودة إليك أبرز تلك الحيل لا تترددى فى تجربتها يقدمها موقع برايت سايد.

1. إزالة بقع الحبر بالحليب:
من السهل إزالة بقع الحبر من قلم مكسور أو بعض رسومات المبتكرة التي صنعها طفلك على قميصك المفضل. مجرد استخدام بعض الحليب من الثلاجة ومشاهدته تتلاشى. الحليب يذوب الحبر بالفعل اتركيه لمدة 15 إلى 30 دقيقة لينقع واستخدم فرشاة أسنان لفرك البقعة جيدًا ثم شطفها بالماء.

2. بقع الزيت باستخدم الملح:
تخلصى من بقع الزيت عن طريق رش بعض الملح عليها وتركها لفترة قصيرة ودعكها بالفرشاه سيساعد الملح على امتصاص الزيت.


4.إزالة بقع الدم من الملابس والمفروشات:

صب بضع قطرات من الشامبو العادي الخاص بك على ذوي الياقات البيضاء وفرك المنطقة الملطخة. إذا كان لديك شامبو مصمم للشعر الدهني ، فسيكون هذا هو خيارك الأفضل.
اتركه ينقع لمدة 20 دقيقة ثم شطفه تمامًا بالماء. بعد ذلك ، قم بغسل ملابسك كالمعتاد.

5. بقع الشاي المستمرة :
اعتمادًا على ما إذا كانت البقعة جافة أو مبللة ، قد تحتاج الملابس إلى نقعها في ماء بارد لمزيد من الوقت. ولكن على أي حال ، هذه طريقة رائعة لجعل تلك البقع تختفي.

صب الماء البارد الملابس وصب أي منظف عليها وفركها جيدا وترك الملابس لمدة 3-5 دقائق ثم شطفها وإذا كانت البقعة جافة ، فقومىم بنقعها لمدة 30 دقيقة بعد استخدام المنظف عليها.
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