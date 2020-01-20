أطعمة غير متوقعة تحميك من سرطان البنكرياس

البنكرياس هو جزء مهم من جهازنا الهضمي. كما تساعد الإنزيمات التي يفرزها البنكرياس في هضم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون موقع برايت سايد يقدم قائمة بالمواد الغذائية للحفاظ على صحة البنكرياس يقدمها موقع برايت سايد.



1. الكركم:

غالبًا ما يشار إلى الكركم كعامل طبيعي مضاد للالتهابات يساعد في تقليل الألم الناتج عن الإحساس بالحرقة في البنكرياس. ليس ذلك فحسب ، بل إنه يحفز أيضًا إنتاج الأنسولين في البنكرياس الذي ينظم مستويات السكر في الدم ويمنع السكري.



2. الثوم:

ربما تكون قد سمعت أشخاصًا ينصحون بتناول الثوم والعسل على معدة فارغة. الثوم مضاد حيوي طبيعي ويجمعه مع أنواع مختلفة من الأطعمة يضاعف تأثيره. يمكن استخدام الثوم بالإضافة إلى العسل ، والبصل ، الحلبة ، إلخ. من المعروف أن هذه المجموعات تزيد من مناعتك عن طريق إصلاح أنسجة الأعضاء الداخلية المختلفة بما في ذلك البنكرياس.



3. السبانخ:

غني بفيتامين ب والحديد يساعد الحديد فى السبانخ على منع الالتهاب ويعمل السبانخ فى الوقت نفسه كمضاد للسرطان والذي يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بسرطان البنكرياس.



4. القرنبيط:

القرنبيط وغيرها من الخضروات الصليبية مثل الملفوف والقرنبيط واللفت معروفة بخصائصها التي تحارب الخلايا السرطانية في البنكرياس و يوفر القرنبيط العناصر الغذائية القابلة للامتصاص بسهولة والمحملة بالفلافونويد ، والتي تساعد في تقوية آلية إزالة السموم من أجسامنا.



5. العنب الأحمر:

يحتوي العنب الأحمر على ريسفيراترول ، وهو مادة فينولية تعتبر أيضًا من مضادات الأكسدة القوية. فهو يساعد على الحد من التهاب البنكرياس ويدمر خلايا سرطان البنكرياس كذلك.



6. البطاطا الحلوة:

تقلل البطاطا الحلوة من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة تصل إلى 50٪. كما أنها تستقر مستويات السكر في الدم عن طريق إطلاق السكر تدريجيا في مجرى الدم.



