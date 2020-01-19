إحباط تهريب 2700 فرش حشيش عبر ميناء شرق بورسعيد داخل حاوية تفاح سوري.. تفاصيل

نجح موظفو الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد برئاسة محمد محمود حنفى مدير عام جمرك شرق بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش الممنوع حيازته أو تصديره أو استيرادها أو تداولها طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته بالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.





كانت إخبارية وردت من الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد وفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد وإدارة البحث الجنائى بالإشتباه فى وجود أصناف ممنوعة ضمن حاوية 40 قدم رقم AMCU9270519 قادمة من سوريا لميناء شرق بورسعيد بإسم شركة ا. للإستيراد والتصدير ومشمولها مستنديا عبارة عن 1128 عبوة تفاح منشأ سورى .





وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية برئاسة صلاح السيد بدوي مدير إدارة الحركة لمعاينة الحاوية فتبين وجود 2700 ( فرش ) بها مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر بوزن قائم 560 كجم مخبأة داخل أكياس من لدائن يحتوي الكيس على 6 قطعة ( فرشة) بلاصق وملفوفة بأفرخ كربون أسفل ثمار التفاح.



