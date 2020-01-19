اخبار نادي الزمالك.. الأبيض ينهي الجدل حول التعاقد مع وليد أزارو.. وجنش خارج قائمة مباراة السوبر أمام الترجي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد 19 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:أنهى اليوم الأحد، مسئولو نادي الزمالك بشكل رسمي إجراءات قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق في القائمتين المحلية والأفريقية.كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن محمود عبدالرحيم “جنش” حارس مرمى الفريق الأبيض، لن يكون متواجدا خلال لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.أتم مسئولو نادى الزمالك إجراءات قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم صباح اليوم بشكل رسمى.حرص مسئولو الزمالك على إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم لاستبدال التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق، من قائمة الفريق.يجهز مسئولو الزمالك حاليا شيك بنكيا لإرساله إلى اتحاد الكرة لسداد مديونيات النادي الأبيض حتى يتمكن من قيد الكونغولي كاسونجو في ظل عدم إنهاء إجراءات قيد اللاعب بسبب مديونيات الزمالك.قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون تخفيف الحمل البدني للاعبين في المران من خلال تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، يؤدون التدريبات بالكرة من لمسة واحدة في مربعات صغيرة ، بالإضافة إلى فقرة ركض خفيف، ويؤدى محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة تأهيلية إضافية على هامش المران المقام حاليا.رفض اتحاد الكرة قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم نادى الزمالك فى قائمة الفريق خلال الميركاتو الشتوى لانتقالات اللاعبين ورهن إنهاء الأزمة بضرورة سداد مسئولي القلعة البيضاء المديونية الخاصة بالجبلاية.