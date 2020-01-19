أزمة كاسونجو والنقاز.. الزمالك يجهز شيكا ويرسل خطابا إلى اتحاد الكرة.. تفاصيل

يجهز مسئولو الزمالك حاليا شيك بنكيا لإرساله إلى اتحاد الكرة لسداد مديونيات النادي الأبيض حتى يتمكن من قيد الكونغولي كاسونجو في ظل عدم إنهاء إجراءات قيد اللاعب بسبب مديونيات الزمالك.



وأرسل مسئولو الزمالك خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم لاستبدال التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق، من قائمة الفريق لحفظ حقوق نادي الزمالك فى اللاعب، بعد انقطاعه عن التدريبات وتقديمه شكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ التعاقد



وتضمن الخطاب الذي سلمه النادى إلى اتحاد الكرة طلبا من النادى الأبيض بعدم إرسال بطاقة حمدي النقاز لأى نادٍ إلا بالحصول على خطاب من الزمالك بشأن المسألة.



وطلب مسؤولو القلعة البيضاء ، فى الخطاب، قيد الكونغولى كاسونجو على حساب النقاز مع الاحتفاظ بكامل حقوقه فى اللاعب التونسى، وشددوا على أنه تم سداد كافة مستحقات اللاعب حتى شهر أبريل المقبل، وأنه لا يحق لأحد الحصول على بطاقة النقاز سوى بعد الحصول على مخالصة من النادي الأبيض أو من خلال الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".



وأتم مسؤولو القلعة البيضاء إجراءات قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، بشكل رسمى، اليوم الأحد، ليصبح بذلك اللاعب الكونغولى جاهزًا للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد قيده ضمن قائمة الأبيض المحلية والأفريقية.



وأنهى الزمالك ملف انتقالات الشتاء بالنسبة للوافدين للفريق باستعادة المهاجم الكونغولي، حيث يمتلك الأبيض استبدال وحيدا فى قائمته المحلية واستغله مسؤولو الزمالك فى قيد كاسونجو على حساب التونسي حمدي النقاز الذي انقطع عن تدريبات الفريق.



وكلف مسؤولو الزمالك الجهاز الإدارى اليوم بإنهاء إجراءات قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو في قائمة الأبيض بسجلات اتحاد الكرة، للاستعانة بجهوده فى المرحلة المقبلة