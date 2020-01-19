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رياضة

الزمالك يرسل خطابا لـ اتحاد الكرة بشأن النقاز

الأحد 19/يناير/2020 - 03:00 م
حمدى النقاز
حمدى النقاز
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص مسئولو الزمالك على إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم لاستبدال التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق، من قائمة الفريق.

يأتي هذا لحفظ حقوق نادي الزمالك فى اللاعب، بعد انقطاعه عن التدريبات وتقديمه شكوى ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لفسخ التعاقد.

وجاء الخطاب الذى سلمه إلى اتحاد الكرة يتضمن طلبا من النادى الأبيض بعدم إرسال بطاقة حمدى النقاز لأى نادٍ، إلا بالحصول على خطاب من الزمالك بشأن المسألة.

وأوضح مسؤولو القلعة البيضاء، فى الخطاب الرسمى إلى اتحاد الكرة المصرى، أن قيد الكونغولى كاسونجو على حساب النقاز مع الاحتفاظ بكامل حقوقه فى اللاعب التونسى، وشدد مسؤولو النادي الأبيض على أنه تم سداد جميع مستحقات اللاعب حتى شهر أبريل المقبل، وأنه لا يحق لأحد الحصول على بطاقة النقاز سوى بعد الحصول على مخالصة من النادى الأبيض أو من خلال الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

حيث أتم مسؤولو القلعة البيضاء إجراءات قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، بشكل رسمى، اليوم، الأحد، ليصبح بذلك اللاعب الكونغولى جاهزًا للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد قيده ضمن قائمة الأبيض المحلية والإفريقية.

وبذلك أنهى الزمالك ملف انتقالات الشتاء بالنسبة للوافدين للفريق باستعادة المهاجم الكونغولى، حيث يمتلك الأبيض استبدالا وحيدا فى قائمته المحلية، واستغله مسؤولو الزمالك فى قيد كاسونجو على حساب التونسى حمدى النقاز الذى انقطع عن تدريبات الفريق.

وكلف مسؤولو الزمالك الجهاز الإدارى اليوم بإنهاء إجراءات قيد الكونغولى كابونجو كاسونجوفى قائمة الأبيض بسجلات اتحاد الكرة، للاستعانة بجهوده فى المرحلة المقبلة.

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