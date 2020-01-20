لن تتوقع.. ما الذي يحدث للجسم عند تناول كوبا من الشاي يوميا؟

يعتبر الشاي من أكثر المشروبات الشعبية المنتشرة بين المصريين، وعلى الرغم من انتشار العديد من الشائعات حول الشاي، إلا أن الدراسات أثبتت بأن شرب كوب واحد من الشاي يحميك من زيارة الطبيب.



يحتوي الشاي على مادة البوليفينول التي تعمل على مد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، والوقاية من العديد من الأمراض مثل السكتات الدماغية والقلبية، حسب ما ذكر موقع "health line".



كما يعمل البوليفينول الموجود في الشاي على تحسين الأوعية الدموية، والحفاظ على نسبة الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى مكافحة كافة أنواع الإلتهابات.



كما أن الجسم لا يحتفظ بمادة البوليفينول لمدة طويلة، لذلك يجب شرب كوب من الشاي بشكل يومي للحصول على الكمية التي يحتاجها الجسم.



وإذا كان هناك سبب طبي يمنع من شرب الشاي كنقص الحديد او حالة أخرى، فيمكن الحصول على البوليفينول من أطعمة مثل الشوكولاته الداكنة والتوت، ويمكن أيضًا العثور على مكملات تحتوي على مادة البوليفينول الاصطناعية ، ولكنها ليست مفيدة مثل الشاي.

