الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق “القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1.5 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 ملايين يورو لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)” والموقع بتاريخ 25 مارس 2024.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “دعم الاتحاد الأوروبى لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية” الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.