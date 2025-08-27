تفاصيل لقاء السيسي وبن زايد.. والملف الفلسطيني في صدارة المباحثات| شاهد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن عمق وقوة العلاقات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي اصطحبه إلى الإفطار على شاطئ العلمين.

وأوضح «موسى» خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المباحثات التي جمعت السيسي مع بن زايد وغيره من الزعماء تتضمن ملف الحرب في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان يودع ضيفه بكل حفاوة ومحبة، مضيفا أن زيارته للإمارات تتلقى نفس الحفاوة، وأن العلاقة بين الرئيسين تقوم على المحبة والتقدير والأخوة الكبيرة.

وأوضح أن الرئيس السيسي يقوم بالتنسيق مع كافة الدول العربية وفرنسا وإسبانيا وألمانيا بشأن ملف غزة، مشيرًا إلى عقد اجتماع اليوم في البيت الأبيض لمناقشة الوضع في غزة.

استعداد العالم للتطورات

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن خطورة الاجتماع وأهمية استعداد العالم للتطورات، لافتا إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تتوقف، وأن سكان غزة طُلب منهم النزوح إلى الجنوب، حيث بدأت إزالة المنازل وتدمير وسط المدينة.

ونوه إلى أن الهدف من هذه الخطوات هو تهجير السكان وتحويل مدينة غزة إلى ركام، مع استمرار الهجوم البري والجوي والبحري بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى للسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وذكر «موسى» أن فلسطين تضم اليوم حوالي 7 ملايين نسمة، فيما يبلغ عدد اللاجئين في الخارج نحو 8 ملايين، مشددًا على خطورة الوضع الراهن والحاجة لجهود دولية عاجلة لحماية المدنيين.