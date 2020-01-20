وزير الرياضة يتوج أبو النمرس بطلا لدوري مراكز الشباب الجيزة

توج الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، مركز شباب ابو النمرس بطلًا لدوري مراكز الشباب بالجيزة، عقب فوزه على مركز شباب البليدة بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3.



جاء ذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 1/1 ، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب نادي الترسانة بميت عقبة، وبذلك يأتي مركز شباب البليدة في المركز الثاني ، فيما جاء مركز شباب إسكان ناصر في المركز الثالث.



يذكر أن الأول من دوري كل محافظة يتأهل الي دور ال 32 لبطولة دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.



بالإضافة الي افضل 5 فرق صاحبة المركز الثاني في كل محافظة، علي ان تقام مباريات دور ال 32 فور انتهاء مباريات جميع المحافظات، والبالغ عددها 27 محافظة من تحديد اصحاب المراكز الاول والثاني في البطولة.