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فن

لاميتا فرنجية تتألق بإطلالة شتوية كاجوال.. صور

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:43 ص
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ظهرت لاميتا في الصور بإطلالة شتوية كاجوال جذابة ومميزة، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

شاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".

وشاركت لاميتا فرنجية في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.
لاميتا فرنجية تتألق بإطلالة شتوية كاجوال.. صور
لاميتا فرنجية تتألق بإطلالة شتوية كاجوال.. صور
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