جريمة قتل ثلاثية في لندن.. تفاصيل هجوم طعن جديد يهز بريطانيا.. صور

قتل 3 أشخاص في حادث طعن بمنطقة السبعة ملوك شمال شرقي العاصمة البريطانية لندن.



وبحسب شبكة "سكاي" البريطانية، قالت شرطة متروبوليتانو إنه من المحتمل أنها تواجه تحقيقا في جريمة قتل ثلاثية، بعد إعلان مقتل الرجال الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والثلاثينيات، في مكان الحادث على طريق إلمستيد.



واستدعيت الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث عند الساعة 7:38 مساء بتوقيت لندن.



وقالت شرطة العاصمة إن فحوصات بعد الوفاة سيتم ترتيبها في الوقت المناسب.



ويجري التحقيقات في مسرح الجريمة في المنطقة بينما يبدأ الضباط فحص الطب الشرعي الكامل.



وقال قائد الشرطة في المنطقة، ستيف كلايمان، إن التحقيقات في هذا الحادث المأساوي في مرحلة مبكرة ، فمن المحتمل أن يكون هذا التحقيق في جريمة قتل ثلاثية.



وأضاف:"يجب أن أحتفظ بعقل مفتوح فيما يتعلق بأي دافع لأننا في المراحل المبكرة للوقوف على الملابسات بشكل كامل".



وقال عمدة لندن صادق خان، إنه تم التصريح لمزيد من شرطة إنفاذ القانون للوصول إلى منطقة ريبريدح بعد هجوم الطعن.



وكتب على تويتر:"أنا على اتصال بكبار ضباط شرطة ميت وممثلين محليين بعد حادث خطير وقع في ريدبريدج الليلة ، حيث فقد ثلاثة رجال حياتهم".



وأضاف:"قلبي مع أسرهم والمجتمع المحلي في هذا الوقت العصيب".







